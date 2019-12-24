Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

"Сволочь, свинья антисемитская", - Путин охарактеризовал бывшего посла Польши в Германии

, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин считает "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего в 1930-х годах памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Запись в дневнике польского дипломата, служащего в Германии, Путин прокомментировал сегодня, 24 декабря, на заседании коллегии Министерства обороны РФ, состоявшемся в Национальном центре управления обороной. Путин сказал про посла Польши, что он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве.

Ранее МИД Польши обвинило российские власти и Владимира Путина в искажении событий начала и хода Второй мировой войны.

ИЧ

//картина дня

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские СМИ. Они напомнили про дорожные карты и намекнули, что речь идет о наднациональных органах и о введении единой валюты.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Сейчас в таможенной службе все стоят буквально «на ушах», обыски в центральном офисе ФТС и ее подразделениях, задержания генеральской верхушки…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Пресс-секретарь Путина заявил, что инцидент с избиением репортера "Базы" Анны Никитиной должен быть расследован. Неизвестный силовик ударил по лицу журналистку во время…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

После несанкционированного вопроса Путину о теракте в Беслане члена президентского совета по правам человека Екатерину Винокурову прилюдно отчитал глава СПЧ Валерий…

В Хабаровском крае разбился истребитель 5-го поколения, изготовленный на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе для российских военно-космических сил. Самолет выполнял…

//новости ан