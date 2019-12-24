"Сволочь, свинья антисемитская", - Путин охарактеризовал бывшего посла Польши в Германии

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24 декабря 2019, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин считает "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего в 1930-х годах памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Запись в дневнике польского дипломата, служащего в Германии, Путин прокомментировал сегодня, 24 декабря, на заседании коллегии Министерства обороны РФ, состоявшемся в Национальном центре управления обороной. Путин сказал про посла Польши, что он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве.

Ранее МИД Польши обвинило российские власти и Владимира Путина в искажении событий начала и хода Второй мировой войны.