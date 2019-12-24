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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Принц Гарри и герцогиня Меган показали подросшего сына на рождественском фото

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Принц Гарри и герцогиня Меган показали подросшего сына на рождественском фото
герцогиня Меган и принц Гарри, PPE/face to face

Принц Гарри и герцогиня Меган обрадовали поклонников, опубликовав семейную фотографию в преддверии Рождества. На снимке можно увидеть не только семейную пару, но и их подросшего сына Арчи.

На фото для открытки Меган и Гарри позируют на фоне рождественской елки в простой повседневной одежде. Они с обожанием и широкими улыбками смотрят на сына, который находится на первом плане кадра. Герцог и герцогиня Сассекские пожелали всем своим поклонникам счастливого Рождества.

Многие обратили внимание на то, каким взрослым кажется Арчи. Более того, пользователи сети сочли, что мальчик растет очень похожим на своего отца.

 
 
 
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Публикация от Sussex Royal (@sussexroyalmh)24 Дек 2019 в 12:26 PST

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