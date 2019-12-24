Принц Гарри и герцогиня Меган показали подросшего сына на рождественском фото

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24 декабря 2019, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

герцогиня Меган и принц Гарри, PPE/face to face

Принц Гарри и герцогиня Меган обрадовали поклонников, опубликовав семейную фотографию в преддверии Рождества. На снимке можно увидеть не только семейную пару, но и их подросшего сына Арчи.

На фото для открытки Меган и Гарри позируют на фоне рождественской елки в простой повседневной одежде. Они с обожанием и широкими улыбками смотрят на сына, который находится на первом плане кадра. Герцог и герцогиня Сассекские пожелали всем своим поклонникам счастливого Рождества.

Многие обратили внимание на то, каким взрослым кажется Арчи. Более того, пользователи сети сочли, что мальчик растет очень похожим на своего отца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sussex Royal (@sussexroyalmh)24 Дек 2019 в 12:26 PST