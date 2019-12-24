Твори добро: в Латвии открылся первый общественный холодильник

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24 декабря 2019, 13:40 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Канун Рождества – время благотворительности и помощи. Так уж повелось в мире. В Риге в центре культуры «Канепес» открылся первый в Латвии холодильник для обмена продуктами – «Шкаф общины».

Что это за холодильник?

Каждый желающий может положить туда еды, которая может пригодиться кому-то другому.

Холодильник легко доступен каждому и любой желающий может положить или взять оттуда продукты. «Шкаф общины» представляет собой уверенность в том, что нет перепроизводства еды, а существует неравенство в ее использовании и доступности. Такого мнения придерживается организатор акции Беатрисе Амтинги.

Впервые «Шкаф общины» был установлен в 2012 году в Германии и Испании. Потом последовала такому примеру Великобритания, Индия, Новая Зеландия. На данный момент уже образовалась сеть таких объединений. Теперь и Латвия проводит такую акцию.

Еще один шаг к добру!