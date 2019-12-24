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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Политолог оценил позицию Киева по газу: "Шантаж – главное оружие"

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Политолог оценил позицию Киева по газу:
газопровод, Stefan Sauer/dpa
Политолог Юрий Светов утром во вторник, 24 декабря, прокомментировал позицию Киева по газу. По мнению специалиста, шантаж в настоящий момент является главным оружием "Нафтогаза".
 
По словам Светова, которые он произнес в эфире Радио Sputnik, в "Нафтогазе" считают, что отказ от исков к России является риском, однако, в отличие от Киева, Москва никогда не нарушала взятых на себя обязательств.
 
Политолог отметил, что руководство "Нафтогаза" и другие чиновников, которые отвечают на Украине за данное направление, шантажируют Евросоюз, говоря, что из-за РФ страны Европы могут потерять гарантированные поставки газа. Также они шантажируют Россию и подают иски в различные суды. Более того, они даже занимаются шантажом украинского общества.
 
Юрий Светов, однако, уточнил, что сейчас "марево шантажных угроз" стало рассеиваться, так как Москва пошла на компромисс, вследствие чего удалось подписать соглашения. Таким образом РФ продемонстрировала всему миру, что способна даже в самых сложных ситуациях договариваться.
ЕТ

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