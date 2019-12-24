В Японию вернулись задержанные у Курил рыболовецкие шхуны

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24 декабря 2019, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

рыболовецкое судно, pixabay.com

Во вторник, 24 декабря, стало известно, что в порт Немуро, расположенный в японской префектуре Хоккайдо, прибыли пять рыболовецких шхун, которые ранее были отпущены российскими пограничниками.

Судам, задержанным в ходе ловли осьминогов неподалеку от южной части Курильских островов, позволили вернуться после уплаты штрафа за нарушения в размере 6,4 млн рублей. Рыбаки ранее были признаны виновными в административном нарушении из-за несоответствий в бортовой документации.

Напомним, СМИ сообщали, что японские рыбаки нелегально добыли около 7,5 тонны водных биоресурсов.