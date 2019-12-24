Адвокат Дональда Трампа уверен: послы США в Киеве - ставленники Сороса

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24 декабря 2019, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Рудольф Джулиани, фото: globallookpress.com

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил журналистам, что четверо американских дипломатов на Украине являлись протеже известного финансиста Джорджа Сороса.

По его словам, именно Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович, которая в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию главы США, обвинившего ее в нелояльности.

Кроме того, как утверждает Джулиани, финансист "пользуется услугами агентов ФБР". При этом адвокат призвал не искать в его словах антисемитизм, поскольку Сорос "не поддерживает Израиль и является врагом Израиля".



"Его с трудом можно назвать евреем. Он не ходит в синагогу, он не поддерживает Израиль, он - враг Израиля. (...) Он ужасный человек", - сказал Джулиани в интервью журналу New York, пишет агентство ТАСС.