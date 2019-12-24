В порт Одессы зашел американский эсминец

Утром во вторник, 24 декабря, стало известно, что в порт украинской Одессы зашел американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71). К 10.00 по местному времени судно было пришвартовано к причалу 1-К.

Подчеркивается, что это 13-й по счету заход военного корабля Североатлантического альянса в акваторию Черного моря в этом году.

Согласно последней информации, ракетный эсминец USS Ross (DDG 71) относится к ранней версии кораблей типа "Арли Берк", который был построен на верфи Ingalls Shipbuilding. Длина корабля составляет 154 метра, а его ширина достигает 20 метров.