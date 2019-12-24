Почтальон, доставлявший письма к Рождеству, скончался

Почтальон, доставлявший письма и посылки к Рождеству, скончался "от усталости" в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Отмечается, что 42-летний Пол Краш работал водителем в почтовой фирме.

В преддверии Рождества количество писем и посылок, которые следовало ежедневно доставлять адресатам, возросло со 100 до 240, вследствие чего несколько недель Краш работал в режиме цейтнота.