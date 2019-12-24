Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Почтальон, доставлявший письма к Рождеству, скончался "от усталости" в Великобритании

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Star

Почтальон, доставлявший письма к Рождеству, скончался
почтовый ящик, pixabay.com
Почтальон, доставлявший письма и посылки к Рождеству, скончался "от усталости" в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Отмечается, что 42-летний Пол Краш работал водителем в почтовой фирме.
 
В преддверии Рождества количество писем и посылок, которые следовало ежедневно доставлять адресатам, возросло со 100 до 240, вследствие чего несколько недель Краш работал в режиме цейтнота.
 
Однажды почтальон вернулся в офис после двенадцати часов работы и пожаловался коллегам на недомогание. Через некоторое время у Пола случился сердечный приступ. У британца остались жена и двое детей. Сотрудники фирмы отмечают, что мужчина никогда не отказывался от переработок – это его и сгубило. 
ЕТ

//картина дня

Экономика

В Совфеде оценили заявление

В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о риске соглашения по транзиту

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во вторник оценил заявление "Нафтогаза" о том, что отзыв исков в отношении "Газпрома" является "большим риском" для Украины.

Ярмарка антироссийских санкций, продолжившая свою работу на прошлой неделе, поставила под вопрос сроки ввода в эксплуатацию трубопровода “Северный поток-2», строительство которого завершено уже фактически на 90 процентов. Но и только. Речь не идет…

Ярмарка антироссийских санкций, продолжившая свою работу на прошлой неделе, поставила под вопрос сроки ввода…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

После несанкционированного вопроса Путину о теракте в Беслане на члена президентского совета по правам человека Екатерину Винокурову прилюдно отчитал глава СПЧ Валерий…

//новости ан

//новости ан

В Хабаровском крае разбился истребитель 5-го поколения, изготовленный на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе для российских военно-космических сил. Самолет выполнял…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сегодня стало известно, что москвичка перечислила на счет "иностранца", с которым познакомилась в социальной сети, более 4 млн рублей. Данная сумма потребовалась аферисту…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Путин 23 декабря открыл движение поездов по Крымскому мосту. Президент РФ вспомнил, как после установки первой арки Крымского моста ему позвонил руководитель…