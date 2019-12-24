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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Трампу в рамках импичмента могут предъявить новые обвинения

, 09:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Трампу в рамках импичмента могут предъявить новые обвинения
флаг США, pixabay.com

Президенту США Дональду Трампу в рамках импичмента могут вынести новые обвинения. Соответствующую информацию предоставил адвокат демократов в судебном комитете палаты представителей Дуглас Леттер.

Такое развитие событий в Соединенных Штатах считают маловероятным, но юрист сообщил, что новые обвинения в вопросе о вынесении президенту страны импичмента помогут добиться показаний юридического экс-консультанта Белого дома Дона Макгана. 

Ранее Макган сообщил об указаниях ему со стороны главы США об увольнении спецпрокурора Мюллера. Отметим, что уже принятые статьи импичмента никак не касались расследований Мюллера, однако защита обвинительной стороны убеждена, что показания Дона Макгана являются очень важными.

ЕТ

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