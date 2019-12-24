В Китае назвали

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24 декабря 2019, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

флаг Китая, pixabay.com

Утром во вторник, 24 декабря, стало известно, что в Министерстве иностранных дел Китая высоко оценили отношения с Российской Федерацией. Во внешнеполитическом ведомстве их даже назвали "эталонными".

Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что комбинацию российско-китайских отношений в настоящий момент можно с уверенностью назвать наиболее зрелыми, прочными, стабильными и тесными.

Глава китайского МИД также заявил, что связи РФ и Китая являются классическим примером сосуществования двух дружественных стран.