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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Китае назвали "эталонными" отношения с Россией

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В Китае назвали
флаг Китая, pixabay.com

 

Утром во вторник, 24 декабря, стало известно, что в Министерстве иностранных дел Китая высоко оценили отношения с Российской Федерацией. Во внешнеполитическом ведомстве их даже назвали "эталонными".

Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что комбинацию российско-китайских отношений в настоящий момент можно с уверенностью назвать наиболее зрелыми, прочными, стабильными и тесными.

Глава китайского МИД также заявил, что связи РФ и Китая являются классическим примером сосуществования двух дружественных стран.

ЕТ

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