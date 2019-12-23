Латвия: праздничный стол на Рождество

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23 декабря 2019, 21:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Пипаркукас – традиционное рожденственское печенье, фото автора

Рождество уже на пороге, и остались «последние штрихи» - праздничный стол. Одна из традиций латышей на праздник – богатый стол! Но данная традиция имеет свои особенности: нужно есть в праздник не менее девяти раз!

Почему же девять раз?

Мистическое число 9 идет из латышских пословиц, сказок. Число девять означает слово «много». Народная латышская мудрость гласит, что стол должен быть щедрым! Он является символом благополучия и достатка.

Что же едят латвийцы на Рождество?

Традиционный латышский стол не обходится без пирожков, гороха со «шкварками», рыбы, свинины и, конечно, печенья пипаркукас.

Пипаркукас – традиционное рожденственское печенье. В дословном переводе означает «перченое печенье». Именно! В состав этого печенья входит черный перец, мускатный орех, корица, гвоздика и имбирь. Конечно, такое печенье продается во всех магазинах Латвии, но латыши предпочитают готовить его самостоятельно. И у каждой хозяйки свой рецепт!

Кстати, латыши считают, что если съесть в ночь на Рождество пипаркукас, то весь год будешь жить в любви!

В ночь на Рождество непременно нужно есть девять раз подряд! Почему? Тогда следующий год будет богатым.

А когда идешь спать, то обязательно на столе нужно оставить полные тарелки с едой. Почему? Латыши верят, что на Рождество приходят духи покойных близких, которые помогают живым. Их нужно «встретить» правильно. Богатый стол тому подтверждение.

Ни одно застолье в Латвии не обходится без серого гороха со «шкварками». Традиционное латышское блюдо. И нужно его съесть полностью! Тогда в новом году не придется плакать! Да и денег будет много!

Рождество для латвийцев – праздник плодородия, поэтому нужно есть и пить вдоволь. Впрочем, латвийцы уже начали! Скоро Рождество!