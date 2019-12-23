//В мире 13+

23 декабря 2019, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украинское руководство, вопреки публичным заявлениям киевских политиков, не хочет подчинять себе самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующую точку зрения озвучил в разговоре с представителями интернет-СМИ Олег Неменский, отечественный политический эксперт.

По словам аналитика, ставшего собеседником издания «Новороссия», Киеву не нужна реинтеграция Донбасса, потому что на восстановление разрушенного войной региона требуются очень большие деньги. Кроме того, там проживает в целом нелояльный к украинской государственности электорат, отметил Неменский.

Ранее в понедельник сообщалось, что киевский политолог Михаил Погребинский обозначил обязательное условие возвращения Донецка и Луганска.