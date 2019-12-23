Обязательное условие возвращения ДНР и ЛНР на Украину назвал киевский аналитик

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23 декабря 2019, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, рассказал, при каком условии самопровозглашенные ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

По словам Погребинского, принявшего участие в одной из программ канала «ТВ Центр», для реинтеграции республик необходим переходный период, в течение которого они будут жить автономно от Киева. Если этого не произойдет, Донецк и Луганск с Украиной не воссоединятся, отметил политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что в ЛНР узнали о приведшем к потерям боестолкновении между киевскими военными и националистами в Донбассе.