В ЛНР раскрыли детали обернувшегося потерями боев ВСУ и националистов в Донбассе

В зоне конфликта в Донбассе произошло боестолкновение, участниками которого стали военнослужащие 72-й бригады Вооруженных сил Украины и представители националистических формирований. Детали инцидента стали известны Народной милиции ЛНР.
Иван Филипоненко, спикер Народной милиции, рассказал на состоявшемся сегодня брифинге, что в прошлую пятницу военные попытались обменять у праворадикалов боеприпасы на запрещенные вещества. Между участниками сделки возник конфликт, который привел к перестрелке. В ходе нее погибли три националиста и один представитель ВСУ.
Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине озвучили прогноз о присоединении самопровозглашенных республик Донбасса к России.