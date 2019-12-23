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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В ЛНР раскрыли детали обернувшегося потерями боев ВСУ и националистов в Донбассе

, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

В ЛНР раскрыли детали обернувшегося потерями боев ВСУ и националистов в Донбассе
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В зоне конфликта в Донбассе произошло боестолкновение, участниками которого стали военнослужащие 72-й бригады Вооруженных сил Украины и представители националистических формирований. Детали инцидента стали известны Народной милиции ЛНР.

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Иван Филипоненко, спикер Народной милиции, рассказал на состоявшемся сегодня брифинге, что в прошлую пятницу военные попытались обменять у праворадикалов боеприпасы на запрещенные вещества. Между участниками сделки возник конфликт, который привел к перестрелке. В ходе нее погибли три националиста и один представитель ВСУ.

Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине озвучили прогноз о присоединении самопровозглашенных республик Донбасса к России.

 

ДЦ

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