Католическое Рождество: как Латвия готовится к празднику

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23 декабря 2019, 16:47 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

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Согласно календарю западных христиан, 25 декабря в Вифлееме родился Иисус Христос. С того момента эта дата считается Рождением Спасителя. Католическое Рождество – желанный и важнейший праздник!

Традициям католического Рождества насчитываются многие века. Надо отметить, что католики считают Рождество одним из главных религиозных праздников и очень строго следят за тем, чтобы традиции соблюдались и передавались из поколения в поколение.

В Латвии католическое Рождество ждут с нетерпением и трепетом. Возможно, оживание чуда, исполнение желания, надежда на светлое будущее создает праздничное настроение. Каждый город в небольшой Латвии украшен с любовью. И, конечно, традиции!

Рождество для латвийцев – тихий семейный праздник. Дома, еще задолго до Рождества принято украшать. Праздничная елка, ясли с фигурками младенца Иисуса и Девы Марии. Одна из интересных традиций у католиков Латвии – поручать детям готовить праздничные игрушки. Такие поделки в форме гномиков, зайчиков, фонариков потом вешают на елку в качестве украшений.

Рига на Рождество выглядела всегда нарядно. Например, в газете за 1910 год можно было прочесть: «В окнах домов местами были видны сияющие огнями елочки. Первоклассные рестораны и гостиницы зажигали елки для своих посетителей и постояльцев. Рига зажгла свои огни».

Если для неверующего латвийца это просто светский праздник, то для верующих, несомненно, такой день является одним из важных праздников года. Костелы украшены сценами рождения Спасителя, проходят торжественных службы.

Но самое главное перед праздником – канун Рождества, который наступит 24 декабря. А сегодня Латвия в ожидании самого главного праздника делает финальные аккорды: покупает подарки, готовит праздничный стол и ждет волшебной ночи!

Продолжение следует…