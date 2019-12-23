Прогноз о присоединении к РФ Абхазии и республик Донбасса огласили на Украине

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23 декабря 2019, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг России в Донецке, Alexander Rekun / globallookpress.com

Территория Российской Федерации в будущем будет расширяться. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Джангиров, украинский политический эксперт.

Согласно точке зрения аналитика, присоединение Крыма дало Москве опыт, который она намерена использовать в дальнейшем. Среди оглашенных Джангировым сценариев прозвучал вариант, который предусматривает вхождение в состав России самопровозглашенных республик Донбасса, Абхазии и Южной Осетии. Возможно, это произойдет «на каких-то условиях», процитировал эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Киев собирается «отвоевывать» Крым и Донбасс.