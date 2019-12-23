Единственный путь «отвоевания» Киевом Донбасса и Крыма назвал украинский журналист

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23 декабря 2019, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Киев будет «отвоевывать» Донбасс и Крым исключительно дипломатическими методами. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Дмитрий Гордон, украинский журналист.

По словам представителя СМИ, если усилия дипломатов ни к чему не приведут, «мы поставим забор и перевезем всех, кто хочет жить на территории Украины, к себе». В этом случае Донецк и Луганск останутся на содержании у России, процитировал Гордона «ПолитНавигатор».

Официальный Киев называет присоединившийся в 2014 году к России Крым «оккупированным». Также украинская сторона утверждает, что Москва оказывает прямую военную помощь непризнанным ДНР и ЛНР. Власти РФ предъявляемые в их адрес обвинения отвергают.

Ранее в понедельник сообщалось, что Олег Барна, бывший депутат Верховной Рады, назвал следующего после Донбасса кандидата на отделение от Украины.