О какой цене на транзит газа договорились Россия и Украина, сообщил Козак

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23 декабря 2019, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Козак, фото: Russian Government

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что цена на транзит российского газа через Украину будет фиксированной.

Представители России и Украины договорились, что стоимость транзита газа из России по украинской территории сохранится неизменной в течение пяти лет.

На совещании в правительстве Козак рассказал, что все риски, которые связаны с тарифным регулированием, в течение этого периода возьмет на себя "Нафтогаз Украины".

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет", - цитируют Козака федеральные информагентства.