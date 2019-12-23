Интеграция России и Белоруссии не удалась

//В мире 13+

23 декабря 2019, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск решили ряд важных вопросов относительно поставки энергоносителей из России. Цена на них не изменится. При этом добиться каких-то заметных улучшений не получилось.



После встречи с российским президентом Владимиром Путиным Александр Григорьевич сказал, что доволен её результатами.



В новом году Белоруссия закупит у России порядка 20 миллиардов кубометров газа и примерно столько же тонн нефти. Цены будут прежними. Осталось решить вопросы нефтяной, газовой и налоговой сферы.



Можно сказать, что Минску не удалось добиться своих целей в переговорном процессе. Из-за того, что ряд вопросов остался в подвешенном состоянии, Россия и Белоруссия вынуждены принять не конкретный документ, а временный его вариант. Подписать интеграционные документы в этом году уже не получится.



Ранее президент России Владимир Путин обозначил чёткие требования, по которым Минск получит энергоносители по низкой стоимости. В частности, необходимо создать единую систему налогообложения. В Минске такие условия расценивают как потерю суверенитета. По мнению ряда политических экспертов, Россия намерена сделать из Белоруссии «Смоленщину». Лукашенко в последнее время пытается искать новых партнёров и союзников на Западе, вместо того, чтобы укрепить отношения с Москвой.



