Экс-депутат Рады назвал кандидата на отделение от Украины вслед за Донбассом

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23 декабря 2019, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Празднование 1031-й годовщины Крещения Киевской Руси в столице Украины, Str / globallookpress.com

Следующим после Донецка и Луганска кандидатом на отделение от Украины является Закарпатская область. Это следует из заявления бывшего депутата Верховной Рады Олега Барны, который стал собеседником журналистов.

Барна допустил, что через некоторое время Закарпатье отойдет к соседней Венгрии. Такой сценарий, по мнению экс-парламентария, сделает реальным запланированная украинскими властями приватизация земли. Олег Барна выразил опасение, что ее скупят иностранцы, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что Владимир Джаралла, эксперт из российского Крыма, раскрыл причину возможного будущего распада Украины.