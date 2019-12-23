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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Экс-депутат Рады назвал кандидата на отделение от Украины вслед за Донбассом

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-депутат Рады назвал кандидата на отделение от Украины вслед за Донбассом
Празднование 1031-й годовщины Крещения Киевской Руси в столице Украины, Str / globallookpress.com

Следующим после Донецка и Луганска кандидатом на отделение от Украины является Закарпатская область. Это следует из заявления бывшего депутата Верховной Рады Олега Барны, который стал собеседником журналистов.

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Барна допустил, что через некоторое время Закарпатье отойдет к соседней Венгрии. Такой сценарий, по мнению экс-парламентария, сделает реальным запланированная украинскими властями приватизация земли. Олег Барна выразил опасение, что ее скупят иностранцы, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что Владимир Джаралла, эксперт из российского Крыма, раскрыл причину возможного будущего распада Украины.

 

ДЦ

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