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23 декабря 2019, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украинские власти не спешат выполнять минские договоренности, потому что самопровозглашенные ДНР и ЛНР представляют «смертельную опасность» для Киева. Соответствующую точку зрения озвучил Константин Затулин, депутат Госдумы РФ.

По словам Затулина, если республики вернутся в состав соседней страны на условиях минских соглашений, возникнет ядро консолидации сил, выступающих за многонациональную и цивилизованную Украину. Киевским «бандеровцам» такой сценарий не нужен, процитировал российского парламентария интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что в ДНР рассказали о массовой готовности украинских военных поддержать наступление ополчения.