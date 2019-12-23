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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Госдуме объяснили «смертельную опасность» ДНР и ЛНР для украинских властей

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме объяснили «смертельную опасность» ДНР и ЛНР для украинских властей
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украинские власти не спешат выполнять минские договоренности, потому что самопровозглашенные ДНР и ЛНР представляют «смертельную опасность» для Киева. Соответствующую точку зрения озвучил Константин Затулин, депутат Госдумы РФ.

Вызволенный из плена ополченец сообщил о массовой готовности военных ВСУ поддержать наступление республик Донбасса на Украину

Вызволенный из плена ополченец сообщил о массовой готовности военных ВСУ поддержать наступление республик Донбасса на Украину

По словам Затулина, если республики вернутся в состав соседней страны на условиях минских соглашений, возникнет ядро консолидации сил, выступающих за многонациональную и цивилизованную Украину. Киевским «бандеровцам» такой сценарий не нужен, процитировал российского парламентария интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что в ДНР рассказали о массовой готовности украинских военных поддержать наступление ополчения.

 

ДЦ

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