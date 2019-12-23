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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Вызволенный из плена ополченец сообщил о массовой готовности военных ВСУ поддержать наступление республик Донбасса на Украину

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Вызволенный из плена ополченец сообщил о массовой готовности военных ВСУ поддержать наступление республик Донбасса на Украину
Украинские военные в Донбассе, Romain Carre / globallookpress.com

Значительное количество военнослужащих Вооруженных сил Украины поддерживает самопровозглашенные республики Донбасса. С таким заявлением в разговоре с журналистом Геннадием Дубовым выступил Алексей Седиков, освободившийся из киевского плена ополченец ДНР.

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Согласно оценке Седикова, среди всех слоев населения Украины, включая представителей армии, до 80% «наших единомышленников». Они готовы поддержать республики, если те решат наступать, отметил ополченец в ходе видеоинтервью, размещенного на YouTube-канале Дубового.

Ранее сообщалось, что в Народной милиции ЛНР выяснили причину дезертирства украинских военных.

 

ДЦ

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