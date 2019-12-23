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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В ЛНР раскрыли причину бегства из армии воюющих против республики бойцов ВСУ

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

В ЛНР раскрыли причину бегства из армии воюющих против республики бойцов ВСУ
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

За минувшую неделю из соединений Вооруженных сил Украины, противостоящих ополченцам ЛНР, сбежали одиннадцать военнослужащих. Такие данные на брифинге для СМИ озвучил Иван Филипоненко, спикер Народной милиции непризнанной республики.

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По словам Филипоненко, причиной дезертирства из ВСУ является массовое вымогательство денег со стороны представителей командного состава. Последние требуют от своих подчиненных вознаграждения за предоставление отпусков.

Ранее в понедельник сообщалось, что в киевском штабе проинформировали об активизации «российских снайперов», которые якобы действуют в зоне конфликта на востоке Украины.

 

ДЦ

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