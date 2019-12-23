В ЛНР раскрыли причину бегства из армии воюющих против республики бойцов ВСУ

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23 декабря 2019, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

За минувшую неделю из соединений Вооруженных сил Украины, противостоящих ополченцам ЛНР, сбежали одиннадцать военнослужащих. Такие данные на брифинге для СМИ озвучил Иван Филипоненко, спикер Народной милиции непризнанной республики.

По словам Филипоненко, причиной дезертирства из ВСУ является массовое вымогательство денег со стороны представителей командного состава. Последние требуют от своих подчиненных вознаграждения за предоставление отпусков.

Ранее в понедельник сообщалось, что в киевском штабе проинформировали об активизации «российских снайперов», которые якобы действуют в зоне конфликта на востоке Украины.