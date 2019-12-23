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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Науседа обвинил Россию в переписывании истории

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москвоский комсомолец

Науседа обвинил Россию в переписывании истории
Фото: pixabay.com

Литовский президент Гитанас Науседа в соцсети заявил, что Российская Федерация занимается тем, что переписывает историю. В качестве примера он привел отрицание Россией факта заключения пакта Риббентропа-Молотова.

Науседа уверен, что к пакту прилагался тайный протокол, благодаря которому Германия совместно с ССР смогли оккупировать территории стран Прибалтики. «Давайте не будем допускать замены правды бутафорскими лживыми вывесками», - сказал глава Литвы. Также он рассказал, что Съезд народных депутатов СССР, состоявшийся в 1989 году, признал существование данного протокола, но назвал его недействительным.

АБ

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