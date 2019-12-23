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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В СМИ заявили о провале США «миссии по уничтожению» «Северного потока — 2»

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

В СМИ заявили о провале США «миссии по уничтожению» «Северного потока — 2»
Строительство газопровода «Северный поток – 2», Nord Steram 2 / globallookpress.com

Соединенные Штаты провалили «миссию по уничтожению» российского газопровода «Северный поток — 2». Соответствующая оценка ситуации, сложившейся вокруг реализации проекта, содержится в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.

Бывший депутат Верховной Рады заявил о победе Киева в «газовой войне» с Россией

Бывший депутат Верховной Рады заявил о победе Киева в «газовой войне» с Россией

Как полагает автор «Русской весны», введенные Вашингтоном санкции не помогут ему остановить строительство газопровода. На смену судну швейцарской компании Allseas, отказавшейся работать из-за американских рестриктивных мер, готовы прийти отечественные трубоукладчики, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в понедельник сообщалось, что Сергей Лещенко, бывший украинский депутат, заявил о победе Киева в «газовой войне» с Москвой.

 

ДЦ

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Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

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