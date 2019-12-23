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23 декабря 2019, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Строительство газопровода «Северный поток – 2», Nord Steram 2 / globallookpress.com

Соединенные Штаты провалили «миссию по уничтожению» российского газопровода «Северный поток — 2». Соответствующая оценка ситуации, сложившейся вокруг реализации проекта, содержится в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.

Как полагает автор «Русской весны», введенные Вашингтоном санкции не помогут ему остановить строительство газопровода. На смену судну швейцарской компании Allseas, отказавшейся работать из-за американских рестриктивных мер, готовы прийти отечественные трубоукладчики, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в понедельник сообщалось, что Сергей Лещенко, бывший украинский депутат, заявил о победе Киева в «газовой войне» с Москвой.