Соединенные Штаты провалили «миссию по уничтожению» российского газопровода «Северный поток — 2». Соответствующая оценка ситуации, сложившейся вокруг реализации проекта, содержится в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.
Как полагает автор «Русской весны», введенные Вашингтоном санкции не помогут ему остановить строительство газопровода. На смену судну швейцарской компании Allseas, отказавшейся работать из-за американских рестриктивных мер, готовы прийти отечественные трубоукладчики, отмечается в процитированной публикации.
Ранее в понедельник сообщалось, что Сергей Лещенко, бывший украинский депутат, заявил о победе Киева в «газовой войне» с Москвой.