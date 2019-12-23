Житель Китая пытался провезти в РФ 79 кг человеческих волос

Житель Китая пытался провезти на территорию России 79 килограммов человеческих волос. Мужчина хотел проехать в Забайкальский край через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) в Забайкальске.

Сотрудники таможни уточнили, что человеческие волосы не являлись задекларированными. Они были разложены по четырем сумкам.

Гражданин КНР в ходе задержания подчеркнул, что перевезти данный груз его попросил знакомый из Китая. К настоящему моменту возбуждено административное дело о незадекларированном товаре. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.