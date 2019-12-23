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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Житель Китая пытался провезти в РФ 79 кг человеческих волос

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Житель Китая пытался провезти в РФ 79 кг человеческих волос
волосы, pixabay.com
Житель Китая пытался провезти на территорию России 79 килограммов человеческих волос. Мужчина хотел проехать в Забайкальский край через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) в Забайкальске.
 
Сотрудники таможни уточнили, что человеческие волосы не являлись задекларированными. Они были разложены по четырем сумкам.
 
Гражданин КНР в ходе задержания подчеркнул, что перевезти данный груз его попросил знакомый из Китая. К настоящему моменту возбуждено административное дело о незадекларированном товаре. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. 
ЕТ

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