В Киеве рассказали об атаках «российских снайперов» против бойцов ВСУ в Донбассе

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23 декабря 2019, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Снайпер, Kento Nara/Geisler-Fotopress / globallookpress.com

На линии соприкосновении около Марьинки в Донецкой области якобы активизировались «российские снайперы». С соответствующим заявлением выступили в штабе военной операции Киева в Донбассе.

Согласно утверждению штаба, в последние дни снайперы регулярно атакуют позиции Вооруженных сил Украины. Согласно версии, озвученной киевской стороной, стрелки причастны к гибели 57-летнего жителя Марьинки, которая произошла в середине минувшей недели, пишет «Русская весна».

Украина обвиняет Москву в прямой военной помощи самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Руководство РФ подобные заявления опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Лещенко, бывший депутат Верховной Рады, констатировал победу Киева в «газовой войне» с Россией.