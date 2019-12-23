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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Киеве рассказали об атаках «российских снайперов» против бойцов ВСУ в Донбассе

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве рассказали об атаках «российских снайперов» против бойцов ВСУ в Донбассе
Снайпер, Kento Nara/Geisler-Fotopress / globallookpress.com

На линии соприкосновении около Марьинки в Донецкой области якобы активизировались «российские снайперы». С соответствующим заявлением выступили в штабе военной операции Киева в Донбассе.

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Бывший депутат Верховной Рады заявил о победе Киева в «газовой войне» с Россией

Согласно утверждению штаба, в последние дни снайперы регулярно атакуют позиции Вооруженных сил Украины. Согласно версии, озвученной киевской стороной, стрелки причастны к гибели 57-летнего жителя Марьинки, которая произошла в середине минувшей недели, пишет «Русская весна».

Украина обвиняет Москву в прямой военной помощи самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Руководство РФ подобные заявления опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Лещенко, бывший депутат Верховной Рады, констатировал победу Киева в «газовой войне» с Россией.

 

ДЦ

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