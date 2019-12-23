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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Крымский политический эксперт раскрыл причину возможного скорого распада Украины

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Крымский политический эксперт раскрыл причину возможного скорого распада Украины
Участники акции украинской оппозиции в Киеве, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Украинское государство в скором времени может ждать распад. Соответствующей точки зрения придерживается крымский политолог Владимир Джаралла, говорится в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Детали сценария будущего уничтожения Украины описали в Государственной Думе

Детали сценария будущего уничтожения Украины описали в Государственной Думе

Как отметил аналитик, в настоящий момент соседнюю страну разрушают изнутри представители националистических движений. Деструктивная деятельность ультраправых может привести к тому, что от Украины останется лишь несколько областей, процитировало Владимира Джараллу издание «ПолитЭксперт».

Ранее сегодня сообщалось, что Константин Затулин, депутат российской Госдумы, описал сценарий будущего уничтожения бывшей советской республики.

 

ДЦ

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