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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Власти Венеции предупредили, что вода сегодня поднимется на 20 см выше критического уровня

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Власти Венеции предупредили, что вода сегодня поднимется на 20 см выше критического уровня
Венеция, pixabay.com

Власти Венеции утром в пятницу, 23 декабря, предупредили о новом пике подъема воды – до 150 сантиметров над уровнем моря. Критическая отметка уровня воды находится на уровне 130 сантиметров. 

Предполагается, что уровень воды может достигнуть 150 сантиметров к 9:40 по местному времени (11:40 по Москве).

В настоящий момент город продолжает переживать последствия серьезного наводнения, которое случилось в Венеции в ноябре – тогда уровень воды составил почти 190 сантиметров. Этот показатель стал рекордным за последние полвека. Власти города отметили, что Венеции был нанесен урон в размере 1 млрд евро.

ЕТ

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