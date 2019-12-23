Власти Венеции предупредили, что вода сегодня поднимется на 20 см выше критического уровня

Власти Венеции утром в пятницу, 23 декабря, предупредили о новом пике подъема воды – до 150 сантиметров над уровнем моря. Критическая отметка уровня воды находится на уровне 130 сантиметров.

Предполагается, что уровень воды может достигнуть 150 сантиметров к 9:40 по местному времени (11:40 по Москве).

В настоящий момент город продолжает переживать последствия серьезного наводнения, которое случилось в Венеции в ноябре – тогда уровень воды составил почти 190 сантиметров. Этот показатель стал рекордным за последние полвека. Власти города отметили, что Венеции был нанесен урон в размере 1 млрд евро.