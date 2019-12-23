В Совфеде заявили, что Порошенко является

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23 декабря 2019, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказался о намерении экс-президента Украины Петра Порошенко потребовать введения санкций против прямых поставок газа из России.

Джабаров отметил, что Порошенко является "ярым врагом Украины", поскольку контракт на поставки газа из РФ будет выгоден прежде всего именно Киеву. Сенатор отметил, что у экс-президента вряд ли что-либо получится, поскольку в настоящий момент уровень поддержки его партии составляет примерно 10 процентов.

"Молодчики" на улицах вряд ли смогут заставить власти Украины отказаться от договора с Россией", – добавил Владимир Джабаров.