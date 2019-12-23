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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков сегодня прокомментировал требование бывшего президента Украины Петра Порошенко ввести санкции против прямых поставок газа из России на украинскую территорию.

Пушков заявил, что Порошенко "опоздал на газовый поезд". Сенатор убежден, что власти Украины не смогут ввести санкции в отношении своих компаний, которые ранее подписали контракты с "Газпромом" о прямых поставках газа. "Пустая затея Порошенко", — заключил политик.

Напомним, РФ и Украина договорились подписать на пять лет контракт о продолжении транзита газа.

ЕТ

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