Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа

Российский сенатор Алексей Пушков сегодня прокомментировал требование бывшего президента Украины Петра Порошенко ввести санкции против прямых поставок газа из России на украинскую территорию.

Пушков заявил, что Порошенко "опоздал на газовый поезд". Сенатор убежден, что власти Украины не смогут ввести санкции в отношении своих компаний, которые ранее подписали контракты с "Газпромом" о прямых поставках газа. "Пустая затея Порошенко", — заключил политик.

Напомним, РФ и Украина договорились подписать на пять лет контракт о продолжении транзита газа.