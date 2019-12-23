Бывший депутат Верховной Рады заявил о победе Киева в «газовой войне» с Россией

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23 декабря 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Газопровод, Stefan Sauer / globallookpress.com

Украина одержала победу в «газовой войне» с Российской Федерацией. Об этом после подписания «Газпромом» и «Нафтогазом» нового соглашения о транзите заявил Сергей Лещенко, бывший депутат Верховной Рады.

Как отметил парламентарий, украинскую газотранспортную систему (ГТС) необходимо содержать, так как в противном случае она превратится в металлолом. Заключение транзитного контракта позволит Киеву получить средства, необходимые для поддержания ГТС в рабочем состоянии, процитировал Сергея Лещенко «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что в Госдуме РФ описали детали сценария предстоящего уничтожения украинского государства.