Алкоголь запретили в одной из филиппинских провинций

Утром в понедельник стало известно, что в одной из филиппинских провинций запретили продажу алкоголя. Согласно последней информации местных властей, вышеуказанные меры являются временными.
Речь идет о провинции Лагуна, где ранее девять человек насмерть отравились спиртными напитками. С симптомами отравления алкоголем в больницы были доставлены около 100 человек.
Впоследствии выяснилось, что все отравившиеся выпили крепкое кокосовое вино, которое является очень популярным в Лагуне. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Пока местным жителям запрещено приобретать любые спиртные напитки.