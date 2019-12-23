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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Алкоголь запретили в одной из филиппинских провинций

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

Алкоголь запретили в одной из филиппинских провинций
бутылки, pixabay.com

Утром в понедельник стало известно, что в одной из филиппинских провинций запретили продажу алкоголя. Согласно последней информации местных властей, вышеуказанные меры являются временными.

Речь идет о провинции Лагуна, где ранее девять человек насмерть отравились спиртными напитками. С симптомами отравления алкоголем в больницы были доставлены около 100 человек.

Впоследствии выяснилось, что все отравившиеся выпили крепкое кокосовое вино, которое является очень популярным в Лагуне. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Пока местным жителям запрещено приобретать любые спиртные напитки.

ЕТ

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