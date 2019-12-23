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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Детали сценария будущего уничтожения Украины описали в Государственной Думе

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Детали сценария будущего уничтожения Украины описали в Государственной Думе
Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Константин Затулин, депутат Государственной Думы РФ, описал сценарий уничтожения Украины. Об этом говорится в заметке, которая появилась на страницах отечественных интернет-СМИ.

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Как пишет издание «Украина.ру», парламентарий отметил, что президент Владимир Зеленский, решив провести приватизацию земли, «сам выковал оружие» для своих политических оппонентов. Согласно прогнозу Затулина, после дискредитации команды действующего главы государства к власти в Киеве придут «крутые ребята», которые пообещают добиться победы над непризнанными ДНР и ЛНР и не допустить распродажи земли. Это сценарий развала украинского государства, заявил представитель Госдумы.

Ранее сообщалось, что эксперт из Черновцов Святослав Вышинский обозначил возможное условие нового Майдана в бывшей советской республике.

 

ДЦ

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