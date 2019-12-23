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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В США произошла авария с участием 69 автомобилей, более 50 пострадавших

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

В США произошла авария с участием 69 автомобилей, более 50 пострадавших
зимняя дорога, pixabay.com

В американском штате Виргиния случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 69 автомобилей. В управлении полиции сообщили, что в результате данной аварии пострадал 51 человек.

Подчеркивается, что полсотни пострадавших были госпитализированы, из них 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет.

Уточнятся, что ДТП в Виргинии случилось утром в минувшее воскресенье, 22 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий – в штате были зафиксированы туман и гололедица. К настоящему моменту движение транспорта на автомагистрали I-64 удалось восстановить.

ЕТ

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