В США произошла авария с участием 69 автомобилей, более 50 пострадавших

В американском штате Виргиния случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 69 автомобилей. В управлении полиции сообщили, что в результате данной аварии пострадал 51 человек.

Подчеркивается, что полсотни пострадавших были госпитализированы, из них 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет.

Уточнятся, что ДТП в Виргинии случилось утром в минувшее воскресенье, 22 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий – в штате были зафиксированы туман и гололедица. К настоящему моменту движение транспорта на автомагистрали I-64 удалось восстановить.