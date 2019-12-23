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23 декабря 2019, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

вулкан, pixabay.com

Количество жертв извержения вулкана в Новой Зеландии все еще растет. Согласно последней информации осведомленных источников, к настоящему моменту число погибших в результате случившегося достигло 17.

Спасатели продолжают обследовать остров Уайт-Айленд. Отмечается, что семнадцатой жертвой извержения вулкана стал пациент одной из клиник. Ранее мужчина получил ожоги. Врачи боролись за его жизнь, однако им не удалось спасти человека.

Напомним, в момент извержения, которое случилось 9 декабря, на острове находились 47 человек, в частности, туристы из других стран. Девять человек удалось найти сразу. Останки еще шести жертв обнаружили позднее. Два человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.