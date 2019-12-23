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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Корсика полностью отрезана от Франции из-за шторма

, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Корсика полностью отрезана от Франции из-за шторма
шторм, pixabay.com
Корсика оказалась полностью изолирована от континентальной Франции из-за неблагоприятных метеоусловий. В минувшее воскресенье, 22 декабря, все паромы остались в порту Марселя из-за шторма "Фабьен".
 
Подчеркивается также, что накануне были отменены все авиарейсы на остров. Аэропорт крупнейшего города Корсики Аяччо закрыт с субботы, предполагается, что он будет открыт не раньше вторника. Поезда не будут следовать сегодня утром по территории острова из-за деревьев, упавших на железнодорожные пути.
 
Ранее сообщалось, что в результате шторма, обрушившегося на Испанию, Португалию и южную часть Франции в ночь на пятницу погибли по меньшей мере восемь человек. Ослабевающий шторм "Эльза" впоследствии сменил шторм "Фабьен".
ЕТ

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