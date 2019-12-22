"И это - не предел": в Болгарии девушка увеличивала себе губы 17 раз

Студентка из Болгарии Андреа Иванова вот уже около года занимается трансформацией своего лица, в частности губ. Она уже сделала 17 инъекций и останавливаться на достигнутом не намерена.
Девушку уже окрестили "болгарской Барби". Эффект, которого Иванова достигла за 17 визитов к косметологу, ошеломительный. Но даже на остаток текущего года у Ивановой запланирован еще один поход к специалисту.
Андреа планирует установить мировой рекорд. Внешностью своей студентка довольна, а на критику не обращает внимания. Кроме того, в ближайшем будущем Иванова хочет сделать себе несколько операций еще и по увеличению груди.
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