"И это - не предел": в Болгарии девушка увеличивала себе губы 17 раз

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22 декабря 2019, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Студентка из Болгарии Андреа Иванова вот уже около года занимается трансформацией своего лица, в частности губ. Она уже сделала 17 инъекций и останавливаться на достигнутом не намерена.

Девушку уже окрестили "болгарской Барби". Эффект, которого Иванова достигла за 17 визитов к косметологу, ошеломительный. Но даже на остаток текущего года у Ивановой запланирован еще один поход к специалисту.

Андреа планирует установить мировой рекорд. Внешностью своей студентка довольна, а на критику не обращает внимания. Кроме того, в ближайшем будущем Иванова хочет сделать себе несколько операций еще и по увеличению груди.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrea Ivanova (@andrea.andrea345)24 Ноя 2019 в 3:44 PST







Посмотреть эту публикацию в Instagram #bg #barbie #news Публикация от Andrea Ivanova (@andrea.andrea345) 4 Дек 2019 в 5:05 PST





