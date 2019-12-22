Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

"И это - не предел": в Болгарии девушка увеличивала себе губы 17 раз

, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Студентка из Болгарии Андреа Иванова вот уже около года занимается трансформацией своего лица, в частности губ. Она уже сделала 17 инъекций и останавливаться на достигнутом не намерена.

Девушку уже окрестили "болгарской Барби". Эффект, которого Иванова достигла за 17 визитов к косметологу, ошеломительный. Но даже на остаток текущего года у Ивановой запланирован еще один поход к специалисту.

Андреа планирует установить мировой рекорд. Внешностью своей студентка довольна, а на критику не обращает внимания. Кроме того, в ближайшем будущем Иванова хочет сделать себе несколько операций еще и по увеличению груди.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Andrea Ivanova (@andrea.andrea345)24 Ноя 2019 в 3:44 PST



 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#bg #barbie #news

Публикация от Andrea Ivanova (@andrea.andrea345) 4 Дек 2019 в 5:05 PST



АС

//картина дня

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Музыкальный продюсер Андрей Разин раскрыл, какую сумму заплатил телеведущий Андрей Малахов бывшему мужу Лолиты Дмитрию Иванову. О расставании Лолиты с молодым мужем…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса, многодетная мама Екатерина Климова в платье на бретелях покорила пользователей сети - мужчин естественной красотой. В платье на бретелях видна красивая грудь…

//новости ан

В США стрельба произошла в частном доме в районе Энглвуд города Чикаго. В полиции Чикаго сообщили, что ранения получили 13 человек, четверо из которых находятся…

//новости ан

//новости ан

На этой неделе состоялся первый Глобальный форум по вопросам беженцам в Женеве, в котором участвовали 3000 представителей стран ООН, НПО и частного бизнеса. Его цель…

//новости ан

Вот такие «учения» проводятся силовики на школьниках 9 класса Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана. Задача бойцов была научиться действовать при массовых…