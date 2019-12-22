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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Янукович не воровал шапки

, 21:33 [ «Аргументы Недели», , ]

Янукович не воровал шапки
Виктор Янукович на плакате на митинге в 2018 году на фото globallookpress.com/ Serg Glovny

Сказку про воровство Януковичем шапок в девяностые годы придумал бывший депутат Верховной Рады Михаил Бродский. Признание прозвучало в интервью, которое опубликовано в украинских СМИ.

Бывший президент Украины Виктор Янукович не занимался тем, что сбивал шапки в девяностые годы. История про кражи головных уборов получила широкую огласку во времена его президентства. В нее верили. Она оказалась чистым вымыслом.

Сказку про шапки придумали Александр Турчинов и Михаил Бродский. Они оба крутились в украинской политике. Идея заключалась в том, чтобы спровоцировать Януковича на признание.

«Идея была не в том, чтобы нахамить и так далее… А заставить их показать реальное уголовное дело», — рассказал Михаил Рабинович про свой разговор с Турчиновым: «Дел не было, говорю: давай возьмем и напишем что угодно! Изнасилование… Что хочешь! Скажем: вот оно! А Янукович пусть бегает и кричит: нет, это не оно, у меня было другое! Пусть выносят свое дело – в этом же идея была. Заставить их показать реальное уголовное дело. Ну придумали шапки – были варианты и похуже».

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