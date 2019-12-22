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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Древнейший на планете лес обнаружили в США

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Древнейший на планете лес обнаружили в США
фото: pixabay.com

Специалисты Кардиффского университета обнаружили в американском штате Нью-Йорк ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет. Как отмечается, это самые древние окаменелости доисторического леса.

Найденный ископаемый лес среднего девона может послужить доказательством того, что возникновение леса в его современном виде началась раньше, чем предполагалось. Статья об этом опубликована в журнале Current Biology.

Впервые этот участок был обнаружен в 2009 году. Некоторые из окаменелых корней имеют диаметр 15 сантиметров и образуют горизонтальные радиальные узоры шириной 11 метров, расходящиеся от места, где когда-то стояли стволы.

Лес был менее густым, чем современные, но его археоптерисы способствовали удалению углекислого газа из атмосферы. Примечательно, что растения той эпохи размножались не семенами, а с помощью спор - как современные грибы.

АС

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