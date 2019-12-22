Стало известно, где

//В мире 13+

22 декабря 2019, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

принц Гарри и герцогиня Меган, Pool/ZUMAPRESS.com

Принц Гарри и его супруга уже довольно долго не появляются на публике. Представитель Букингемского дворца наконец удовлетворил любопытство фанатов пары и рассказал о "тайном убежище" герцога и герцогини.

Согласно последней информации, Гарри и Меган находятся в Канаде, где проводят время в тесном семейном кругу. Точный адрес их пребывания в целях безопасности разглашаться не будет.

Журналисты утверждают, что в Канаде герцога и герцогиню Сассекских навещала мама Меган Дория, а также некоторые друзья внука Елизаветы II.

Ранее предполагалось, что семейная пара проведет шестинедельный отпуск в Калифорнии. Пока не сообщается, почему Меган и Гарри решили изменить свои планы.