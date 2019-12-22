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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Стало известно, где "прячутся" принц Гарри и герцогиня Меган

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Стало известно, где
принц Гарри и герцогиня Меган, Pool/ZUMAPRESS.com

Принц Гарри и его супруга уже довольно долго не появляются на публике. Представитель Букингемского дворца наконец удовлетворил любопытство фанатов пары и рассказал о "тайном убежище" герцога и герцогини.

Согласно последней информации, Гарри и Меган находятся в Канаде, где проводят время в тесном семейном кругу. Точный адрес их пребывания в целях безопасности разглашаться не будет.

Журналисты утверждают, что в Канаде герцога и герцогиню Сассекских навещала мама Меган Дория, а также некоторые друзья внука Елизаветы II. 

Ранее предполагалось, что семейная пара проведет шестинедельный отпуск в Калифорнии. Пока не сообщается, почему Меган и Гарри решили изменить свои планы.

ЕТ

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