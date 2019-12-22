Трамп считает, что демократы превратили процедуру импичмента в

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22 декабря 2019, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент США Дональд Трамп, SMG/ZUMAPRESS.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что демократы нарушают конституцию, затягивая с процедурой импичмента. Политик также назвал происходящее в настоящий момент "клоунадой".

Американский лидер не уточнил, в чем именно, по его мнению, заключается нарушение, о котором он говорит.

Трамп напомнил, что к настоящему моменту 196 конгрессменов не поддержали обвинительные заключения, а три демократа перешли на сторону республиканцев. "Но ни один республиканец не перешел на их сторону", – заключил президент Соединенных Штатов.