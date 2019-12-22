Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Пушков высказался о "благодарности ЕС" за санкции против "Северного потока – 2"

, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Пушков высказался о
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран ЕС "поблагодарили" Америку за санкции.

Эксперт оценил слова американского посла о том, что некоторые страны ЕС поблагодарили США за санкции

Эксперт оценил слова американского посла о том, что некоторые страны ЕС поблагодарили США за санкции

Речь идет о введении ограничений в отношении газопровода "Северный поток – 2".

Пушков отметил, что посол США в Берлине говорит, что "пол-Европы умирает от благодарности США" за санкции, однако он забыл упомянуть другую половину жителей Евросоюза, которая жестко осуждает власти Соединенных Штатов за их эгоизм и "наплевательское отношение к Европе".

ЕТ

//картина дня

Президент США задержал предоставление военной помощи Украине спустя час после телефонного разговора с украинским лидером. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Президент США задержал предоставление военной помощи Украине спустя час после телефонного разговора с украинским лидером…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

На этой неделе состоялся первый Глобальный форум по вопросам беженцам в Женеве, в котором участвовали 3000 представителей стран ООН, НПО и частного бизнеса. Его цель…

//новости ан

//новости ан

Вот такие «учения» проводятся силовики на школьниках 9 класса Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана. Задача бойцов была научиться действовать при массовых…

//новости ан

Любовь Успенская давно снискала себе славу сумасбродки. Многие считают, что она на старости лет помешалась на своей сексуальной привлекательности и всеми силами старается…

//новости ан

//новости ан

//новости ан