Пушков высказался о

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22 декабря 2019, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран ЕС "поблагодарили" Америку за санкции.

Речь идет о введении ограничений в отношении газопровода "Северный поток – 2".

Пушков отметил, что посол США в Берлине говорит, что "пол-Европы умирает от благодарности США" за санкции, однако он забыл упомянуть другую половину жителей Евросоюза, которая жестко осуждает власти Соединенных Штатов за их эгоизм и "наплевательское отношение к Европе".