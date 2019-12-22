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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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На новогодней елке в посольстве РФ в США показали сказку о богатырях

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

На новогодней елке в посольстве РФ в США показали сказку о богатырях
новогодняя елка, pixabay.com

В минувшую субботу, 21 декабря, в посольстве России в США прошла традиционная детская новогодняя елка. В рамках мероприятия была показана сказка о богатырях, созданная по мотивам русских сказок.

На елку пригласили учащихся русскоязычных школ и детских садов, маленьких американцев, а также детей дипломатов из разных стран мира.

Юных посетителей праздника встречали девушки в кокошниках, державшие в руках хлеб-соль. Ребят развлекали артисты, переодетые в костюмы мультипликационных героев, художники, а также фокусник-иллюзионист.

Кроме того, в рамках мероприятия перед детьми выступил нью-йоркский танцевальный ансамбль "Калейдоскоп", в котором состоят русскоязычные ребята.

ЕТ

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