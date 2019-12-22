Маленький принц Джордж выполнил важное благотворительное задание

Шестилетний британский принц Джордж недавно выполнил важное благотворительное задание. Маленький мальчик и его отец принц Уильям приехали в Букингемский дворец для участия в обязательном мероприятии.
Джордж помог своей прабабушке – королеве Елизавете II – приготовить особые рождественские пудинги, которые британский королевский двор ежегодно передает ветеранам вооруженных сил.
Мальчик появился во дворце в безупречно белой рубашке и с аккуратно причесанными волосами. Сын герцога и герцогини Кембриджских резал пудинги, не капризничал, не хулиганил и даже не запачкал одежду. Многие отметили, с какой нежностью королева смотрела на правнука, занятого делом.
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