Маленький принц Джордж выполнил важное благотворительное задание

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22 декабря 2019, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

принц Джордж, I-Images/ZUMAPRESS.com

Шестилетний британский принц Джордж недавно выполнил важное благотворительное задание. Маленький мальчик и его отец принц Уильям приехали в Букингемский дворец для участия в обязательном мероприятии.

Джордж помог своей прабабушке – королеве Елизавете II – приготовить особые рождественские пудинги, которые британский королевский двор ежегодно передает ветеранам вооруженных сил.

Мальчик появился во дворце в безупречно белой рубашке и с аккуратно причесанными волосами. Сын герцога и герцогини Кембриджских резал пудинги, не капризничал, не хулиганил и даже не запачкал одежду. Многие отметили, с какой нежностью королева смотрела на правнука, занятого делом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Prince George of Cambridge (@princegeorgecambridge4)22 Дек 2019 в 1:44 PST