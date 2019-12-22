Захарова: Польша много лет подрывала отношения с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Польша в течение многих лет подрывала отношения с Россией и работу экспертов, призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран.
Дипломат в воскресенье, 22 декабря, подчеркнула, что прямым доказательством являются "агрессивная риторика" Варшавы, снос памятников борцам с фашизмом, а также роль Польши в принятии антироссийских санкций Европейским Союзом.
Так Мария Захарова прокомментировала реакцию польского Министерства иностранных дел на слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.