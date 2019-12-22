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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Захарова: Польша много лет подрывала отношения с Россией

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Захарова: Польша много лет подрывала отношения с Россией
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Польша в течение многих лет подрывала отношения с Россией и работу экспертов, призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран.

В МИД Польши прокомментировали слова Путина о Второй мировой войне

В МИД Польши прокомментировали слова Путина о Второй мировой войне

Дипломат в воскресенье, 22 декабря, подчеркнула, что прямым доказательством являются "агрессивная риторика" Варшавы, снос памятников борцам с фашизмом, а также роль Польши в принятии антироссийских санкций Европейским Союзом.

Так Мария Захарова прокомментировала реакцию польского Министерства иностранных дел на слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.

ЕТ

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