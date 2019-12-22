В Совете Федерации оценили заявление американского дипломата о реакции ЕС на санкции

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22 декабря 2019, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Совет Федерации, pixabay.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что дипломаты некоторых стран ЕС "поблагодарили" Америку за санкции.

Подчеркивается, что речь идет об ограничениях, которые были введены Вашингтоном в отношении газопровода "Северный поток – 2".

Сергей Цеков в воскресенье, 22 декабря, отметил, что Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, поскольку на самом деле ведущие дипломаты крупных европейских стран негативно относятся к санкциям со стороны Соединенных Штатов Америки.