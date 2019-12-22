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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Совете Федерации оценили заявление американского дипломата о реакции ЕС на санкции

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совете Федерации оценили заявление американского дипломата о реакции ЕС на санкции
Совет Федерации, pixabay.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что дипломаты некоторых стран ЕС "поблагодарили" Америку за санкции.

Подчеркивается, что речь идет об ограничениях, которые были введены Вашингтоном в отношении газопровода "Северный поток – 2".

Сергей Цеков в воскресенье, 22 декабря, отметил, что Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, поскольку на самом деле ведущие дипломаты крупных европейских стран негативно относятся к санкциям со стороны Соединенных Штатов Америки.

ЕТ

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что дипломаты некоторых стран ЕС "поблагодарили" Америку за санкции.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление посла США в Германии Ричарда…

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