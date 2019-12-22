Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Эммануэль Макрон отказался от президентской пенсии

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Le Parisien

Эммануэль Макрон отказался от президентской пенсии
президент Франции Эммануэль Макрон, Pool/Daina Le Lardic

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, которая положена ему после окончания его срока пребывания на посту главы государства. Данную информацию предоставил источник в Елисейском дворце.

Отмечается, что Макрон отказался от выплат после завершения первого срока на посту президента Франции, а также от суммы, которая выплачивается лидеру страны после переизбрания на второй срок. Более того, политик принял решение отказаться от пожизненного поста в Конституционном совете, положенного ему по закону.

Источник утверждает, что такой шаг Эммануэля Макрона связан с его желанием "действовать в соответствии с ситуацией в стране".

ЕТ

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что дипломаты некоторых стран ЕС "поблагодарили" Америку за санкции.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление посла США в Германии Ричарда…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Любовь Успенская давно снискала себе славу сумасбродки. Многие считают, что она на старости лет помешалась на своей сексуальной привлекательности и всеми силами старается…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Каждый уважающий себя человек должен иметь… личный самолет. Наверное, так считают представители российской элиты, потому что как ни крути, а личный джет является символом…

В комиссии СПЧ призвали Генпрокуратуру и СК провести расследование по поводу задержания журналистов «Базы» и «Коммерсанта». Коллеги надеются на чудеса, он хотят узнать…

Автолюбитель из Подмосковья очаровался шедевром Маска. Но денег нет, а вот руки и идеи – в наличии. Он позвал друзей, за 80 тысяч рублей ребята собрали автомобильный…