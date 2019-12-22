Эммануэль Макрон отказался от президентской пенсии

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22 декабря 2019, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Le Parisien

президент Франции Эммануэль Макрон, Pool/Daina Le Lardic

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, которая положена ему после окончания его срока пребывания на посту главы государства. Данную информацию предоставил источник в Елисейском дворце.

Отмечается, что Макрон отказался от выплат после завершения первого срока на посту президента Франции, а также от суммы, которая выплачивается лидеру страны после переизбрания на второй срок. Более того, политик принял решение отказаться от пожизненного поста в Конституционном совете, положенного ему по закону.

Источник утверждает, что такой шаг Эммануэля Макрона связан с его желанием "действовать в соответствии с ситуацией в стране".