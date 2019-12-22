Эксперт оценил слова американского посла о том, что некоторые страны ЕС поблагодарили США за санкции

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22 декабря 2019, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

флаг ЕС, pixabay.com

Эксперт в воскресенье оценил заявление американского посла в Германии Ричарда Гренелла о том, что дипломаты некоторых стран ЕС "поблагодарили США" за введение санкций против "Северного потока – 2".

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заявил, что такие высказывания входят в должностные обязанности Ричарда Гренелла, поскольку он не имеет возможности "ставить под сомнения решения собственного государства".

Аналитик отметил, что если американского посла спросить, какие именно европейские страны выразили благодарность за санкции, он либо не сможет ответить, либо укажет на Польшу и Прибалтику. Бышок добавил, что подобный подход к международным отношениям "в американском духе".