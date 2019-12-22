Бывший депутат Верховной рады назвал Порошенко

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев жестко раскритиковал экс-президента Украины Петра Порошенко. Политик заявил, что никогда не уважал предшественника украинского лидера Владимира Зеленского.

Бывший парламентарий прокомментировал слова пресс-секретаря государственного бюро расследований Анжелики Ивановой, которая в минувшую пятницу заявила, что в рамках двух уголовных дел правоохранители проводят обыски в спортклубе "Пятый элемент", который журналисты связывают с экс-президентом Украины.

Мураев отметил, что ситуация с якобы установленными в раздевалках "скрытыми камерами" удивила даже его – человека, который считает Порошенко "тупым, жадным, мелким и ущербным существом".